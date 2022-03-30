Кострома, 30 марта 2022, 18:21 — REGNUM Переход на новую схему движения общественного транспорта в Костроме будет осуществляться поэтапно, до 2031 года. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника управления городского пассажирского транспорта Андрей Елисеев.
Напомним, в ближайшее время перевозчиков и костромичей ожидает транспортная реформа. Ранее чиновники заказали обследование пассажиропотока у московского Центра экономики инфраструктуры с тем, чтобы получить рекомендации по оптимизации перевозок. Специалисты завершили работу и видят необходимость во внедрении гибкой схемы оплаты проезда, повышении цены за билет, увеличении вместимости машин на линиях и сокращении дублирующих маршрутов.
Вложения в транспортную реформу потребуются внушительные. Чтобы улучшить обслуживание населения, городу придётся уйти от малого транспорта. Специалисты считают, что на линии необходимо вывести как минимум 65 автобусов вместимостью более 100 человек. Стоимость такой техники приближается к 20 млн рублей за штуку. Для сравнения, сейчас в Костроме работают 250 машин при норме в 300 единиц. Крупногабаритного транспорта в городе нет. Кроме этого, необходимо закупить 36 троллейбусов с автономным ходом, способных проехать не менее 10 километров без контактной сети. За счёт этих мер общее количество единиц общественного транспорта на линии должно сократится до 235.
Решить проблему с вечерним сообщением в Костроме планируется за счёт изменений условий контрактов. Сейчас взаимоотношения города и перевозчиков выстроены таким образом, что частник получает деньги за билет и фиксированную компенсацию за выполнение транспортной работы. Поэтому предприниматели не спешат выезжать в город после 20.00. В условия новых контактов планируется заложить новый принцип оплаты.
Чиновники обещают, что от изменения схемы маршрутной сети «не пострадает ни одна улица». Интервалы между транспортом будут составлять не более 12 минут. Всего специалисты ЦЭИ разработали 4 вариации маршрутных схем, выбрать одну из них чиновники должны до 1 мая 2022 года. Отметим, что предложения учёных не являются постулатом — администрация может согласиться со всеми выводами специалистов, или принять только часть из них.
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