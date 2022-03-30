Кострома, 30 марта, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Переход на новую схему движения общественного транспорта в Костроме будет осуществляться поэтапно, до 2031 года. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника управления городского пассажирского транспорта Андрей Елисеев.

Наталья Диева Остановка общественного транспорта в Костроме

Напомним, в ближайшее время перевозчиков и костромичей ожидает транспортная реформа. Ранее чиновники заказали обследование пассажиропотока у московского Центра экономики инфраструктуры с тем, чтобы получить рекомендации по оптимизации перевозок. Специалисты завершили работу и видят необходимость во внедрении гибкой схемы оплаты проезда, повышении цены за билет, увеличении вместимости машин на линиях и сокращении дублирующих маршрутов.

«Схема будет вводиться поэтапно. Подрядчик заложил переход на неё на период до 2031 года. Сроки зависят от того, какие компании и предприниматели заявятся на конкурсы в октябре 2021 года (34 из 43 действующих маршрутов по муниципальным контрактам в городе обслуживают частники, в октябре истекает срок действия договоров — ИА REGNUM), как будет выстроена финансовая модель — средства каких бюджетов будут задействованы, будут ли браться кредиты», — пояснил Елисеев.

Вложения в транспортную реформу потребуются внушительные. Чтобы улучшить обслуживание населения, городу придётся уйти от малого транспорта. Специалисты считают, что на линии необходимо вывести как минимум 65 автобусов вместимостью более 100 человек. Стоимость такой техники приближается к 20 млн рублей за штуку. Для сравнения, сейчас в Костроме работают 250 машин при норме в 300 единиц. Крупногабаритного транспорта в городе нет. Кроме этого, необходимо закупить 36 троллейбусов с автономным ходом, способных проехать не менее 10 километров без контактной сети. За счёт этих мер общее количество единиц общественного транспорта на линии должно сократится до 235.

«Самый главный вывод, полученный по результатам обследования пассажиропотока, звучит так: город перегружен транспортом малой вместимости. Наши улицы и остановки не справляются с его потоком. Поэтому основные спальные районы предлагается обслуживать вместительными автобусами и современными троллейбусами. По факту, после реализации транспортной реформы в городе должно остаться минимальное количество машин малой вместимости. Маршруты, на которых они будут работать, можно будет пересчитать по пальцам одной руки», — добавил чиновник.

Решить проблему с вечерним сообщением в Костроме планируется за счёт изменений условий контрактов. Сейчас взаимоотношения города и перевозчиков выстроены таким образом, что частник получает деньги за билет и фиксированную компенсацию за выполнение транспортной работы. Поэтому предприниматели не спешат выезжать в город после 20.00. В условия новых контактов планируется заложить новый принцип оплаты.

«Сейчас перевозчик гоняется непосредственно за пассажиром, ему главное заработать деньги. Если мы перейдём на брутто-контракты, главным станет не это, потому что деньги будут попадать в распоряжение заказчика и выплачиваться в зависимости от пробега. Перевозчику будет выгодно работать и в вечернее время, он не будет привязан к пассажиропотоку», — рассказал Елисеев.

Чиновники обещают, что от изменения схемы маршрутной сети «не пострадает ни одна улица». Интервалы между транспортом будут составлять не более 12 минут. Всего специалисты ЦЭИ разработали 4 вариации маршрутных схем, выбрать одну из них чиновники должны до 1 мая 2022 года. Отметим, что предложения учёных не являются постулатом — администрация может согласиться со всеми выводами специалистов, или принять только часть из них.