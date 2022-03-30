Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Чехия и США возобновили стратегический диалог во время переговоров в Праге 30 марта, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Флаг Чехии

Отмечается, что стороны выразили намерение предпринять шаги по ограничению зависимости от российской нефти, природного газа и ядерного топлива путем диверсификации источников энергии, а также укрепления сотрудничества в области ядерной энергетики.

Сообщается также, что Чехия обязалась увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП. При этом главным приоритетом будет модернизация чешских вооруженных сил, а также сотрудничество с США и другими союзниками.