Ставрополь, 30 марта, 2022, 17:59 — ИА Регнум. В Ставропольском крае освобожден от исполнения своих обязанностей первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Евгений Маслов. Решение принято на основании материалов, полученных из ФСБ о его причастности к коррупционному преступлению, сообщил 30 марта губернатор края Владимир Владимиров.

Отставка

«Принял решение об отстранении от должности первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Евгения Маслова. На основании полученных ФСБ материалов в его отношении возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве», — написал глава Ставрополья в своем Telegram-канале.

Владимиров также сообщил, что дал поручение управлению по профилактике коррупционных нарушений Ставропольского края провести проверку в отношении замминистра ЖКХ. О том, в чем конкретно подозревается чиновник, Владимиров не уточнил.