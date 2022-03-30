Москва, 30 марта, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Коллективный Запад бросил России экстраординарный вызов, ведёт гибридную войну, заявил 30 марта заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала RT.

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Он отметил, что на такие вызовы надо найти соответствующие экстраординарные ответы.

«Мы сталкиваемся с экстраординарными вызовами со стороны Запада. Против России ведется гибридная война коллективным Западом во главе с США. И мы должны находить экстраординарные ответы на эти вызовы», — сказал Рябков.

При этом он подчеркнул, что сотрудничество России и Китая — это форма взаимодействия стран, которые «ищут ответы на эти экстраординарные вызовы».

«Ничего нового в том, что касается нашей последовательной политики, направленной на развитие всеобъемлющего партнерства с Китаем. Это еще один важный шаг на этом пути. И у нас есть возможности для развития практического сотрудничества, новых форм взаимодействия с учетом комплекса вызовов, которые исходят от провальной политики коллективного Запада», — отметил замглавы МИД России.