Вашингтон, 30 марта, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Американский рэпер Yeat (Ноа Оливер Смит) объявил дату выхода делюкс-версии своей недавней пластинки 2 Alivë. Соответствующая информация появилась в истории на странице музыканта в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 30 марта.

Скриншот YouTube Yeat

Так, расширенная версия альбома выйдет в виде отдельного микстейпа под названием Geëk Pack 1 апреля 2022 года. Ожидается, что в предстоящий проект войдут все те композиции, которые по какой-то причине не попали на оригинальную пластинку.

Напомним, что 18 февраля 2022 года Yeat представил новый альбом под названием 2 Alivë. Релиз включил в себя 20 треков, некоторыми из которых стали совместные работы с другими популярными артистами.