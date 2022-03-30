Магнитогорск, Челябинская область, 30 марта, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области 17-летнюю девушку задержали за наркоторговлю. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, ещё в январе она приобрела более 90 граммов вещества. А затем при попытке сбыта её задержали полицейские.

Сейчас решается вопрос о предъявлении девушке обвинения. Отметим, это далеко не первый случай задержания в Челябинской области юных наркоторговцев.