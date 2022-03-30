Мариуполь, ДНР, 30 марта 2022, 17:57 — REGNUM Ещё 337 мариупольцев переправили в специальный пункт размещения в селе Безыменном (Новоазовский район, ДНР) 30 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
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В течение дня с 08:00 до 16:00 мск в Безыменное перевезли из Мариуполя 337 человек, в том числе 66 детей.
За сутки 29 марта из города были эвакуированы 635 человек, в том числе 134 ребенка. Всего за период с 5 марта по 08:00 мск 30 марта в Безыменное переправили 9050 жителей Мариуполя.
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