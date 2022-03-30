Нижний Новгород, 30 марта, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело о поборах с подчинённых, возбужденное против бывшего директора государственного бюджетного учреждения «Кадастровая оценка». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Чиновник

Ранее ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, максимальное наказание за которые достигает четырёх лет лишения свободы.

Экс-начальника уличили в том, что в период с апреля по август 2021 года он организовал начисление премий сотрудникам ГБУ «Кадастровая оценка», после чего поручил своим заместителям, главному бухгалтеру и начальнику отдела собрать с них деньги.

При этом каждый из его подчинённых передавал от 40% до 60% своей зарплаты или от 70% до 80% от квартальной премии. В общей сложности подсудимому удалось незаконно забрать у работников 600 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства бывший начальник бюджетного учреждения признал вину в полном объеме.

В итоге суд признал его виновным по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и приговорил к лишению права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в течение года и одиннадцати месяцев.