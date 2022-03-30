Лондон, , 17:53 — REGNUM 26-летний центрфорвард «Челси» и сборной Германии Тимо Вернер хочет покинуть лондонский клуб в грядущее летнее трансферное окно. Об этом 30 марта сообщило издание Sport1.

Тимо Вернер Эдгар Брещанов

По информации источника, «Челси» готов расстаться с нападающим, если поступит предложение в размере 40 миллионов евро. При этом трансферная стоимость нападающего сборной Германии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 42 миллиона евро.

В текущем сезоне Тимо Вернер принял участие в 26-ти матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Вернер выступает за «Челси» с 1 июля 2020 года после перехода из «Ред Булл Лейпцига» за 53 миллиона евро. Текущее соглашение нападающего с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2025 года.