Симферополь, , 17:53 — REGNUM Следственные органы начали проверку опубликованной в Сети информации о неоказании медицинской помощи ветерану Великой Отечественной войны в Симферополе. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе Главного следственного комитета СКР по Республике Крым городу Севастополю.

Следственный комитет России Sledcom.ru

В соцсетях ранее была опубликована информация о том, что в городе Симферополе ветерану Великой Отечественной войны не была оказана надлежащим образом медицинская помощь, в результате чего самочувствие мужчины значительно ухудшилось.

Руководитель ГСУ поручил незамедлительно организовать процессуальную проверку. Следователи намерены установить все обстоятельства происшествия, а также дать правовую оценку действиям медицинского персонала.

Ход проверки взят под контроль руководством Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю.