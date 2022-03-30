Бишкек, , 17:53 — REGNUM Депутаты республиканского парламента утвердили назначение Бакыта Торобаева на должность заместителя председателя правительства Киргизии. Об этом стало известно в ходе заседания законодательного собрания сегодня, 30 марта.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Его кандидатуру поддержали 68 парламентариев. Против не проголосовал никто из присутствовавших на заседании народных избранников.

Отметим, что Бакыт Торобаев избирался в парламент Киргизии с 2007 года — за это время он успел побыть депутатом четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов законодательного собрания.

Также в период с декабря 2009 года по 2010 год занимал пост министра чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что прежний заместитель председателя правительства Киргизии Азиз Аалиев покинул свой пост 28 марта 2022 года в связи с назначением на должность председателя правления Узбекско-Киргизского фонда развития.