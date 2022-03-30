Бишкек, 30 марта, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Депутаты республиканского парламента утвердили назначение Бакыта Торобаева на должность заместителя председателя правительства Киргизии. Об этом стало известно в ходе заседания законодательного собрания сегодня, 30 марта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Его кандидатуру поддержали 68 парламентариев. Против не проголосовал никто из присутствовавших на заседании народных избранников.

Отметим, что Бакыт Торобаев избирался в парламент Киргизии с 2007 года — за это время он успел побыть депутатом четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов законодательного собрания.

Также в период с декабря 2009 года по 2010 год занимал пост министра чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что прежний заместитель председателя правительства Киргизии Азиз Аалиев покинул свой пост 28 марта 2022 года в связи с назначением на должность председателя правления Узбекско-Киргизского фонда развития.