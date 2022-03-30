Парламент Киргизии одобрил назначение нового вице-премьер-министра
Бишкек, 30 марта, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Депутаты республиканского парламента утвердили назначение Бакыта Торобаева на должность заместителя председателя правительства Киргизии. Об этом стало известно в ходе заседания законодательного собрания сегодня, 30 марта.
Его кандидатуру поддержали 68 парламентариев. Против не проголосовал никто из присутствовавших на заседании народных избранников.
Отметим, что Бакыт Торобаев избирался в парламент Киргизии с 2007 года — за это время он успел побыть депутатом четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов законодательного собрания.
Также в период с декабря 2009 года по 2010 год занимал пост министра чрезвычайных ситуаций.
Напомним, что прежний заместитель председателя правительства Киргизии Азиз Аалиев покинул свой пост 28 марта 2022 года в связи с назначением на должность председателя правления Узбекско-Киргизского фонда развития.