Выборг, Ленинградская область, , 18:10 — REGNUM Военные городки в историческом центре Выборга, которые Министерство обороны РФ готово передать в собственность региона, могут стать культурными и историко-патриотическими площадками, сообщил 30 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Макет будущего исторического центра Выборга Lenobl.ru

«Это пространство нужно открывать и создавать современный городской арт-объект, включающий музеи, диараму, гранд-макет. Сажать сюда кафе, рестораны, сувенирные лавки, книжные магазины, чтобы это всё жило. Это центр города и здесь должен быть хороший объект для туристов и выборжан», — отметил глава региона.

Напомним, ранее стало известно, что Минобороны РФ готово передать в собственность Ленинградской области два из трёх военных городков в Выборге на улице Крепостная, 26 и Крепостная, 57/52. Такого решения власти региона добивались с 2013 года, когда военные покинули часть. Здания военных городков являются объектами культурного наследия. Помещения давно не эксплуатируются и пришли в аварийное состояние, поэтому требуют ремонтно-реставрационных работ.

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