Калуга, , 18:16 — REGNUM В Калужской области за первых два месяца 2022 года на 7,9% уменьшилось количество аварий, погибших в ДТП — на 27,8%, пострадавших — на 13,8%. Сократились показатели аварийности при ДТП из-за выезда на «встречку». При этом отмечен незначительный рост аварий с участием пешеходов. Об этом 30 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника регионального управления ГИБДД УМВД России Алексея Холопова.

Начальник калужского областного управления ГИБДД УМВД России Алексей Холопов Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области

В 2021 году в области по сравнению с 2020 годом количество ДТП снизилось на 10,4%, погибших — на 15,4%, получивших травмы — на 3,8%. На протяжении 2021 года ежемесячно наблюдалась положительная тенденция сокращения смертности от последствий ДТП. Снизились показатели транспортного и социального риска, аварийности с участием пешеходов, водителей с признаками алкогольного и наркотического опьянения, а также детей и подростков до 16 лет.

Важным итогом стало уменьшение во втором полугодии 2021 года на 10,9% количества летальных случаев в ДТП, связанных с выездом на встречную полосу. В пилотном проекте по предупреждению смертности населения в ДТП с выездом на встречную полосу Калужская область участвует с апреля 2021 года. Реализация проекта продолжается в 2022 году.

«Организована совместная работа с региональным минздравом по обучению доврачебной медицинской помощи сотрудников Госавтоинспекции. Будут обучены все наши сотрудники, потому что, мы, как правило, первыми оказываемся в местах ДТП. Уверен, что по их итогам мы получим более позитивную динамику по снижению количества погибших в авариях», — отметил Алексей Холопов.

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