Калуга, 30 марта, 2022, 18:16 — ИА Регнум. В Калужской области за первых два месяца 2022 года на 7,9% уменьшилось количество аварий, погибших в ДТП — на 27,8%, пострадавших — на 13,8%. Сократились показатели аварийности при ДТП из-за выезда на «встречку». При этом отмечен незначительный рост аварий с участием пешеходов. Об этом 30 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника регионального управления ГИБДД УМВД России Алексея Холопова.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области Начальник калужского областного управления ГИБДД УМВД России Алексей Холопов

В 2021 году в области по сравнению с 2020 годом количество ДТП снизилось на 10,4%, погибших — на 15,4%, получивших травмы — на 3,8%. На протяжении 2021 года ежемесячно наблюдалась положительная тенденция сокращения смертности от последствий ДТП. Снизились показатели транспортного и социального риска, аварийности с участием пешеходов, водителей с признаками алкогольного и наркотического опьянения, а также детей и подростков до 16 лет.

Важным итогом стало уменьшение во втором полугодии 2021 года на 10,9% количества летальных случаев в ДТП, связанных с выездом на встречную полосу. В пилотном проекте по предупреждению смертности населения в ДТП с выездом на встречную полосу Калужская область участвует с апреля 2021 года. Реализация проекта продолжается в 2022 году.

«Организована совместная работа с региональным минздравом по обучению доврачебной медицинской помощи сотрудников Госавтоинспекции. Будут обучены все наши сотрудники, потому что, мы, как правило, первыми оказываемся в местах ДТП. Уверен, что по их итогам мы получим более позитивную динамику по снижению количества погибших в авариях», — отметил Алексей Холопов.