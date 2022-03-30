Москва, 30 марта, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В Ингушетии не один год решается проблема с обучением школьников в три смены и недостатком мест в детских садах. При этом для полного решения этого вопроса необходимо еще очень много сделать. Об этом глава республики Махмуд-Али Калиматов доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи, которая состоялась в Кремле 30 марта.

Kremlin.ru Махмуд-Али Калиматов

«Мы сдаём (в год) около 20 школ и девяти детских садов, и до 2030 года нам ещё нужно очень много. У нас рождаемость большая. Нам помогает Министерство просвещения», — сообщил Калиматов.

По его словам, проблему не удается полностью решить не только из-за постоянного увеличения числа школьников и детей дошкольного возраста из-за высокой рождаемости, но и из-за отсутствия территорий, на которых можно было бы разместить образовательные учреждения. Ингушетия — республика небольшая, поэтому существует ещё проблема малоземелья.

Как пояснил Калиматов, объекты образования приходится выносить за пределы территорий с развитой инфраструктурой, из-за этого происходит их удорожание за счет необходимости подведения коммуникаций.

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