Астрахань, 30 марта, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Астраханская область направила жителям ЛНР 12 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гуманитарная помощь

Это уже третья машина, направленная из региона, и к отправке готовится четвёртая. В состав гуманитарного груза вошли продукты, детское питание, предметы гигиены, постельные комплекты.

В феврале и марте было собрано около 25 тонн помощи, более 20 тонн уже направлено в пункты временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР. Сбор продолжается.