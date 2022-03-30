Москва, , 20:07 — REGNUM Азербайджану нет сейчас никакого смысла начинать новую войну, и от её развязывания Баку может только — проиграть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил политолог Аслан Рубаев.

Азербайджанские силовики U.S. Army

«Сейчас развязывать войну, ковыряться раскалённой кочергой в Карабахе Азербайджану нет совершенно никакого смысла. Для чего стрелять, зачем воевать? Азербайджан получил то, что хотел. В Армении — совершенно аморфный Никол Пашинян, который даже в рамках переговорного процесса готов всё сдать. Он уже отдал Азербайджану много территорий. Но надо понимать азербайджанцев. Это кавказский, восточный народ. И желание повоевать у них всегда есть. И 30 лет их воспитывали в условиях того, что армяне живут на их территориях. И желание реванша для восточного человека, стремление вернуть земли являются особыми элементами. Он готов жизнь свою отдать и ему не страшно семью свою на кон поставить. У них сейчас сильный националистический перекос. Они готовы идти до конца, тем более сейчас, когда они почувствовали кровь. И, возможно, азербайджанское общество толкает Ильхама Алиева к наступательным действия. Тем более в экономике ситуация в Азербайджане не очень хорошая, и, побряцав оружием, Алиев таким способом хочет укрепить свою власть», — сказал эксперт.

Политолог подчеркнул, что Азербайджан своими действиями сейчас только вредит всем, в том числе и самому себе, и выиграет от таких провокаций только Запад.

Напомним, что 24 марта азербайджанские войска перешли линию соприкосновения в Нагорном Карабахе, тем самым вызвав резкое обострение ситуации в регионе.