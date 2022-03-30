Вашингтон, , 18:14 — REGNUM Представлен трейлер американского криминального сериала «Под знаменем небес». Об этом пишет портал «Канобу» 30 марта.

Эндрю Гарфилд в сериале «Под знаменем небес» Скриншот YouTube

Предстоящий проект расскажет историю детектива по имени Пайре (Эндрю Гарфилд), занимающегося расследованием загадочного убийства. В основу сериала лёг одноимённый роман Джона Кракауэра.

Напомним, что премьера «Под знаменем небес» запланирована на 28 апреля 2022 года. Показ сериала будет осуществляться на стриминговой платформе Hulu.

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