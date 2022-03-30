Красноярск, 30 марта, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в южной части Красноярского края, сообщает 30 марта пресс-служба регионального управления МЧС.

Zeml.info Землетрясение

Сейсмические толчки были зафиксированы в Ермаковском районе в 19:54 по местному времени.

Подземные колебания ощущались в двух населенных пунктах Шушенского и Ермаковского районов.

По данным местных властей, жертв и разрушений на территории населенных пунктов нет.