Денис Абрамов,
30 марта 2022, 19:42 — REGNUM Ставропольский край продолжает отправлять гуманитарную помощь жителям Донбасса и Украины. Две машины с гуманитарным грузом выехали из Пятигорска и Кисловодска в крымский Армянск.
Кисловодск
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Евгений Моисеев, глава Кисловодска
Денис Абрамов © ИА REGNUM
«По поручению нашего губернатора отправляем очередную гуманитарную помощь. На этот раз 20 тонн гуманитарной помощи и детские письма с поддержкой и пожеланиями нашим героям-солдатам подготовлены нашей кисловодской карачаевской общиной!» — рассказал в своём телеграм-канале глава Кисловодска Евгений Моисеев.
Эльбрус
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Волонтёры отправляют гуманитарный груз из Кисловодска
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Эльбрус
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Водители Михаил и Игорь
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Отправка гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Фура с гуманитарной помощью
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Отправка гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Преодолев более 1000 км пути, гуманитарный груз прибыл в логистический центр в Армянске, где принимают помощь для жителей Украины и Донбасса со всей страны. В центре гуманитарную помощь сортируют и распределяют по пунктам временного размещения на территории Республики Крым.
Гуманитарная помощь на пути в Армянск
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Водитель фуры
Денис Абрамов © ИА REGNUM
По дороге в Армянск
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Заправка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Заправка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Заправка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Армянск
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Россияне отправляют нуждающимся всё самое необходимое, продукты, игрушки для детей, средства гигиены. В разгрузке гуманитарной помощи принимают участие сотрудники МЧС, Черноморское казачье войско и Всероссийский студенческий корпус спасателей.
Армянск
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Всего из Ставрополья отправилось уже 325 тонн гуманитарного груза, а из Кисловодска порядка 50 тонн.
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Донбассу и Украине. 22 тонны гумпомощи собрали в Кисловодске — фоторепортаж