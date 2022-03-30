30 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Денис Абрамов, , 19:42 — REGNUM Ставропольский край продолжает отправлять гуманитарную помощь жителям Донбасса и Украины. Две машины с гуманитарным грузом выехали из Пятигорска и Кисловодска в крымский Армянск.

Кисловодск Денис Абрамов © ИА REGNUM

Евгений Моисеев, глава Кисловодска Денис Абрамов © ИА REGNUM

«По поручению нашего губернатора отправляем очередную гуманитарную помощь. На этот раз 20 тонн гуманитарной помощи и детские письма с поддержкой и пожеланиями нашим героям-солдатам подготовлены нашей кисловодской карачаевской общиной!» — рассказал в своём телеграм-канале глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Эльбрус Денис Абрамов © ИА REGNUM

Волонтёры отправляют гуманитарный груз из Кисловодска Денис Абрамов © ИА REGNUM Эльбрус Денис Абрамов © ИА REGNUM

Водители Михаил и Игорь Денис Абрамов © ИА REGNUM

Отправка гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины Денис Абрамов © ИА REGNUM Фура с гуманитарной помощью Денис Абрамов © ИА REGNUM

Отправка гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины Денис Абрамов © ИА REGNUM

Преодолев более 1000 км пути, гуманитарный груз прибыл в логистический центр в Армянске, где принимают помощь для жителей Украины и Донбасса со всей страны. В центре гуманитарную помощь сортируют и распределяют по пунктам временного размещения на территории Республики Крым.

Гуманитарная помощь на пути в Армянск Денис Абрамов © ИА REGNUM

Водитель фуры Денис Абрамов © ИА REGNUM

По дороге в Армянск Денис Абрамов © ИА REGNUM

Заправка Денис Абрамов © ИА REGNUM

Заправка Денис Абрамов © ИА REGNUM Заправка Денис Абрамов © ИА REGNUM

Армянск Денис Абрамов © ИА REGNUM

Россияне отправляют нуждающимся всё самое необходимое, продукты, игрушки для детей, средства гигиены. В разгрузке гуманитарной помощи принимают участие сотрудники МЧС, Черноморское казачье войско и Всероссийский студенческий корпус спасателей.

Армянск Денис Абрамов © ИА REGNUM

Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска Денис Абрамов © ИА REGNUM

Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска Денис Абрамов © ИА REGNUM

Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска Денис Абрамов © ИА REGNUM

Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска Денис Абрамов © ИА REGNUM

Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска Денис Абрамов © ИА REGNUM Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска Денис Абрамов © ИА REGNUM

Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска Денис Абрамов © ИА REGNUM

Разгрузка гуманитарной помощи в логистическом центре Армянска Денис Абрамов © ИА REGNUM

Всего из Ставрополья отправилось уже 325 тонн гуманитарного груза, а из Кисловодска порядка 50 тонн.

Читайте ранее в этом сюжете: Донбассу и Украине. 22 тонны гумпомощи собрали в Кисловодске — фоторепортаж