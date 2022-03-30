Пенза, , 18:35 — REGNUM В Пензенской области снова продлили режим повышенной готовности, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора Николай Симонов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно документу, режим повышенной готовности на территории Пензенской области продлен до 30 апреля включительно.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области с начала пандемии зарегистрировали 178 942 случая заражения коронавирусом. Выздоровели всего 165 488 пациентов, скончался 5581 человек.

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