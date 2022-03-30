Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM Известный петербургский медиа-менеджер Николай Камнев подал иск к ООО «Яндекс», ООО «Яндекс.Еда» о защите персональных данных и компенсации морального вреда из-за утечки сведений о пользователях, Об этом сообщили 30 марта в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Курьер службы доставки «Яндекс.еда» Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Исковое заявление к компании «Яндекс» и ее сервису поступило в Октябрьский районный суд Петербурга. Истец попросил обязать ответчика защитить его персональные данные, ограничить доступ к персональной информации, а также возместить моральный вред от ее утечки в размере 800 тыс. рублей.

«Исковое заявление оставлено без движения до 25 апреля», — уточнили в ОПС.

Напомним, 2 марта 2022 года сервис сам сообщил об утечке данных из-за «недобросовестных действий одного из сотрудников». Позже, 23 марта, Роскомнадзор составил административный протокол за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ — максимальный штраф предусматривает до 100 тыс. рублей.

В Москве в отношении «Яндекс.Еды» подан коллективный иск в суд.

Читайте ранее в этом сюжете: Клиенты «Яндекс. Еды» подали коллективный иск в суд против сервиса