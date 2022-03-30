Краснодар, 30 марта, 2022, 17:33 — ИА Регнум. 30-летний атакующий полузащитник сборной Швеции по футболу Виктор Классон, выступавший последние четыре года за «Краснодар» после перехода из «Элфсборга» за 2 миллиона евро, продолжит карьеру в датском «Копенгагене».

Андрей Пронин ИА REGNUM Виктор Классон и Рикардо Родригес

По информации издания Aftonbladet, футболист подпишет контракт с «Копенгагеном» в ближайшее время. Соглашение будет рассчитано до 30 июня 2022 года.

На данный момент трансферная стоимость Виктора Классона, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Классон принял участие в восемнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил три желтые карточки.