Рязань, 30 марта, 2022, 17:35 — ИА Регнум. По одному миллиону рублей на создание этноплощадок будут выделять учреждениям культуры в Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел

В регионе начали реализацию проекта «Нарядная Губерния», направленного на сохранение традиционной культуры края. По словам губернатора Николая Любимова, с 2022 года, объявленного Годом культурного наследия народов России, муниципальным учреждениям культуры из областного бюджета будет оказываться грантовая поддержка — по одному миллиону рублей будет направляться на создание локальных этнографических и промысловых экспозиций с интерактивными и анимационными программами.

В рамках Года культурного наследия в Рязани прошёл пятый Всероссийский конгресс фольклористов, где были разработаны предложения о принятии закона о нематериальном культурном наследии в РФ.