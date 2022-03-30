Кентукки, США, , 17:30 — REGNUM Законодатели американского штата Кентукки одобрили законопроект о запрете абортов после пятнадцатой недели беременности, сообщает 30 марта Reuters.

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На этом фоне клиники выражают беспокойство, что новый закон усложнит их работу и, среди прочего, вынудит поднять цены на операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее закон о запрете абортов был принят в штатах Алабама, Джорджия, Кентукки, Миссисипи, Огайо и Миссури.

Отметим, что, согласно социологическим опросам, 55% граждан США в целом относят себя к pro-choice («за выбор», как называют себя сторонники абортов), 38% — к pro-life («за жизнь», или противники этой практики), и 7% не определились.