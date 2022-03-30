30 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 19:43 — REGNUM Сообщение министерства финансов Люксембурга о том, что власти этого карликового государства заморозили российские активы на €2,5 млрд, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 30 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Холод Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Люксембург заморозил российские активы, а Россия заморозит Люксембург. Если вы, конечно, понимаете, о чём я», — написала Любовь М.

Многие пользователи уверены, что подобный агрессивный шаг со стороны Люксембурга если и может нанести кому-то ущерб, то только самому же Люксембургу.

«Россия пусть заморозит все поставки газа тогда в ответ. Нам теперь даже оплаты рублями не надо от этого Люксембурга. Просто взять и заморозить», — просит Инга М.

Некоторые комментаторы отмечают, что западные страны раз за разом доказывают, что доверять им свои активы нельзя, ведь они в любой момент могут быть украдены.

«Всё, что нужно знать о европейских партнёрах. Кстати, другие страны посмотрят на участь России и постараются изъять свои денежки из западных банков», — уверен Николай Л.

«Европейский грабёж продолжается. Ну, ничего, скоро они поплатятся. Свои активы из России они вывести теперь не могут, а газ придётся покупать рублями. Россия своё вернёт, причём с процентами», — уверена Лариса Д.

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что размещение активов Российской Федерации в таких странах, как Люксембург, было стратегической ошибкой российского руководства.

«Как, интересно, в такой маленькой стране, да такая куча денег оказалась спрятана?» — удивляется Michail V.

«Интересно наблюдать за тем, как выясняется, сколько российских денег наши гении хранили на Западе. Столько всего интересного вскрывается», — отмечает Виктор М.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия вернёт все свои украденные деньги, а также добьётся того, чтобы такие, как Люксембург, вернули ещё и проценты.

«Это откровенный грабёж, идущий в нарушение любых законов. На это будет дан однозначный ответ. Больше Люксембург никогда не получит российских денег, а российский газ он будет покупать за российские же рубли, компенсируя России потери от заморозки активов», — указывает Карина К.

Нашлись и те, кто уверен, что отныне российские власти не станут спонсировать чужие государства, а будут вкладывать всё в свой же собственный народ.

«Какая всё-таки богатая Россия, оказывается! Сотнями миллиардов вкладывала деньги в банки и ценные бумаги по всему миру, спонсируя развитие других экономик, повышая, тем самым, уровень жизни европейцев и американцев. Но на этом всё, наша щедрость подошла к концу. Эти миллиарды и триллионы отныне пойдут на развитие российской науки, на развитие высокотехнологичного производства, строительство жилья, не сдирая при этом три шкуры с российских работяг. Теперь наших детей будут лечить в лучших российских больницах, не собирая деньги на лечение с народа по телевизору. Тридцатилетие вхожденчества закончилось. Начинается тысячелетие российской самостоятельности, независимости и российского величия», — написал Булат Ж.

Напомним, 29 марта министерство финансов Люксембурга сообщило в Twitter о том, что власти этого карликового государства заморозили российские активы на €2,5 млрд.