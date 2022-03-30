Берлин, , 17:24 — REGNUM Военно-промышленные предприятия Германии могут продать Украине дополнительные партии вооружения и военного оборудования на общую сумму €300 млн, сообщает 30 марта газета Süddeutsche Zeitung.

Германия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению издания, решение о поставках будет принимать специальный комитет при минобороны ФРГ, а речь идёт о технике и вооружении, которое не числится за бундесвером, а киевские власти теперь могут сами осуществлять заказы у предприятий Германии.

Уточняется, что Украина хочет приобрести в Германии 2650 противотанковых гранатометов и минометов, бронированный автотранспорт, 18 разведывательных БПЛА, 3000 приборов ночного видения, а также несколько тысяч бронежилетов.

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