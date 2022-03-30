Вашингтон, , 17:23 — REGNUM Новый субштамм ранее выявленного штамма коронавируса «Омикрон» вышел на первое место по масштабам распространения на территории США, сообщает 30 марта The New York Times со ссылкой на американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Вакцинация от коронавируса в США (сс) The White House

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Согласно данным регулятора, по состоянию на 26 марта в стране на указанный вариант вируса пришлось 54,9% новых случаев заражения.

Рост числа случаев заболевания COVID-19 в некоторых странах Азии и Европы вызвал опасаться, что новая волна может накрыть и США. Однако эксперты в области здравоохранения полагают, что новая вспышка инфекции маловероятна, поскольку общее число случаев заражения продолжает снижаться после рекордных январских показателей.