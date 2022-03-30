Москва, , 17:19 — REGNUM Украинские власти берут на себя обязательства отказаться от вступления в НАТО, от ядерного оружия и от иностранных военных баз, заявил 30 марта глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Владимир Мединский Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Комментируя состоявшиеся накануне, 29 марта, в Стамбуле (Турция) российско-украинские переговоры, Мединский заявил:

«Вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией».

Отметив, что Москве переданы украинской стороной зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, Мединский уточнил:

«Эти принципы предусматривают: отказ от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также от приобретения, владения, разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательство проводить военные учения с участием иностранных вооружённых сил только по согласованию с государствами — гарантами, в числе которых будет и Россия».

Он добавил, что Киев заявил Москве о готовности выполнить те требования, на которых Россия настаивала все последние годы.

Мединский «Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована. В этом суть, смысл и важность предварительно согласованного на достаточно высоком уровне Украиной документа».

Как сказал Мединский, переговоры продолжаются, причём позиция Москвы по Крыму и Донбассу «остаётся неизменной».

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