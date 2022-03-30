Москва, 30 марта 2022, 17:19 — REGNUM Украинские власти берут на себя обязательства отказаться от вступления в НАТО, от ядерного оружия и от иностранных военных баз, заявил 30 марта глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
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Комментируя состоявшиеся накануне, 29 марта, в Стамбуле (Турция) российско-украинские переговоры, Мединский заявил:
Отметив, что Москве переданы украинской стороной зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, Мединский уточнил:
Он добавил, что Киев заявил Москве о готовности выполнить те требования, на которых Россия настаивала все последние годы.
Как сказал Мединский, переговоры продолжаются, причём позиция Москвы по Крыму и Донбассу «остаётся неизменной».
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