31 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, , 14:28 — REGNUM ИА REGNUMНа волне мировой паники перед ожидаемым дефицитом российские производители подсолнечного масла наращивают и модернизируют производство и ориентируются на отечественный рынок, который распахнул для них свои двери.

Корреспондент ИА REGNUM посетил маслоэкстракционный завод в городе Светлоград и узнал, какие перспективы ждут российских производителей подсолнечного масла.

Светлоградский маслоэкстракционный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Светлоградский маслоэкстракционный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Светлоградский маслоэкстракционный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие с недавних пор перешло в рук новых владельцев и работает ещё не в полную производственную мощь.

«Завод был запущен после долгой заморозки в декабре 2021 года героическими усилиями персонала, инженерно-технических работников. Большое спасибо им всем! После простоя запускать любое оборудование сложно. Тем не менее персонал с поставленными задачами справился, завод заработал. Да, конечно, поначалу были поломки, остановки. На сегодняшний день мы перерабатываем стабильно 250 тонн сырья, это 120 тонн продукции в сутки. Но еще не всё оборудование запущено. Планируем выйти на 350−400 тонн в сутки», — говорит Владимир Анипченко, директор Светлоградского маслоэкстракционного завода.

Владимир Анипченко, директор Светлоградского маслоэкстракционного завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Жмых Александр Погожев © ИА REGNUM

Жмых Александр Погожев © ИА REGNUM

На предприятии работает 237 сотрудников, но штат заполнен не весь. У населения неуверенность, что завод сможет стабильно работать, ведь он уже останавливал работу. А пока новые владельцы уверены в успехе и стабильном развитии завода, ведут модернизацию линий производства, набирают технологов, экономистов, мастеров производств, операторов на линию выдува бутылки, операторов рафинации. Новых людей будут обучать работе с оборудованием.

Лаборатория на территории завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Светлоградский маслоэкстракционный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Светлоградский маслоэкстракционный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Светлоградский маслоэкстракционный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Светлоградский маслоэкстракционный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

На сегодняшний день работает цех переработки сырья, комплекс прессования и получения масла и маслобаковое хозяйство. Продукция завода имеет хороший качественный показатель, пользуется спросом не только в Ставропольском крае, но и за его пределами.

Работник маслоэкстракционного завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник маслоэкстракционного завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Бутелированной продукции еще нет, но планируют запустить автоматизированную линию рафинации и фасовки. Раньше на заводе масло разливали в бутылки и называлось «Нежное», руководство решило оставить торговую марку.

Производственный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Табличка на оборудовании Александр Погожев © ИА REGNUM

Оператор возле пульта запуска оборудования в работу Александр Погожев © ИА REGNUM

Табличка на пульте оператора Александр Погожев © ИА REGNUM

Пульт оператора Александр Погожев © ИА REGNUM

Семена предприятие закупает у местных производителей, сейчас забирают остатки, и цена на сырье растет. Несмотря на это, предприятие открыто к сотрудничеству со всеми фермерами Ставрополья и готово закупать семена подсолнечника и рапса на постоянной основе. Для этого маркетологи выходят на сельхозпроизводителей через министерство сельского хозяйства и напрямую.

Электрик в производственном цехе Александр Погожев © ИА REGNUM

Производственный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники в производственном цехе Александр Погожев © ИА REGNUM

Производственный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Производственный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Уборка в производственном цехе Александр Погожев © ИА REGNUM

Шрот и жмых, который остается после отжима, предприятие реализует в регионы России, уже налажены первые поставки в Армению. Также интерес к сотрудничеству проявляет Грузия. Раньше шрот Грузия закупала у Украины. Сырье закупают фермерские хозяйства и производители комбикорма. На сегодняшний день, в ожидании дефицита, шрот на рынке пользуется спросом, и цену на продукцию переработчики сырья считают нормальной.

Растительное масло перед фильтрацией Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник Светлоградского маслоэкстракционного завода наполняет ведро растительным маслом Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник Светлоградского маслоэкстракционного завода наполняет ведро растительным маслом Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник Светлоградского маслоэкстракционного завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Растительное масло перед фильтрацией Александр Погожев © ИА REGNUM

Растительное масло перед фильтрацией Александр Погожев © ИА REGNUM

Нерафинированное растительное масло Александр Погожев © ИА REGNUM Нерафинированное растительное масло Александр Погожев © ИА REGNUM

Остатки растительного масла вытекают из ведра Александр Погожев © ИА REGNUM