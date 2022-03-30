Саратов, 30 марта 2022, 17:11 — REGNUM В открытом в СГАУ им. Н. И. Вавилова новом образовательном центре будут готовить специалистов с углублёнными знаниями по почвенно-агрохимическому направлению.
В центре будут демонстрироваться 110 лекций из цикла «От руды до еды». При этом стать слушателями курса могут не только учащиеся вузов, но и действующие фермеры, которые хотели бы расширить свой кругозор.
В новой аудитории также будет вестись работа с аграриями в рамках проекта «Школа фермеров», продолжил Дмитрий Соловьёв. Это федеральный проект, в рамках которого помимо занятий по сельскому хозяйству, большое внимание уделяется повышению юридической и финансовой грамотности фермеров.
Первый образовательный центр ФосАгро был открыт в декабре 2018 года в Кубанском аграрном университете. Спустя год новый центр заработал в Российском государственном аграрном университете – МСХА имени К. А. Тимирязева. Здесь на 300 м2 разместились лекционные аудитории, комнаты для мастер-классов, фито-лаборатория для проведения опытов, библиотека (она же видеостудия для записи лекций). В центре готовят специалистов для аграрного сектора, занимаются научными исследованиями для решения вопросов, которые ставят перед вузом и «ФосАгро» потребители минеральных удобрений по всему миру.
Образовательные центры «ФосАгро» открыты в 22 вузах страны. До конца года их число увеличится до 30. В ближайших планах — появление аналогичных образовательных площадок в Белгороде, Орле, Воронеже и Курске.
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