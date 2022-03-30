Саратов, , 17:11 — REGNUM В открытом в СГАУ им. Н. И. Вавилова новом образовательном центре будут готовить специалистов с углублёнными знаниями по почвенно-агрохимическому направлению.

«В их руках – будущее сельского хозяйства, — заявил на церемонии открытия председатель Правительства Саратовской области Роман Бусаргин . — Именно нынешние студенты в дальнейшем будут стимулировать повышение урожайности, делать Россию более богатой, житной».

В центре будут демонстрироваться 110 лекций из цикла «От руды до еды». При этом стать слушателями курса могут не только учащиеся вузов, но и действующие фермеры, которые хотели бы расширить свой кругозор.

«Центр уникален тем, что мы предоставляем возможность и преподавателям, и студентам внедрить современные решения в теорию и практику внесения удобрений на селе, — говорит Дмитрий Соловьёв , ректор Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова. — Хотелось бы отметить, что вуз имеет долгое сотрудничество с компанией «ФосАгро». Мы вместе проводим опыты на агрополигонах, изучаем действие различных марок удобрений, производимых компанией, в различных условиях, на разных почвах и с разными сельхозкультурами».

В новой аудитории также будет вестись работа с аграриями в рамках проекта «Школа фермеров», продолжил Дмитрий Соловьёв. Это федеральный проект, в рамках которого помимо занятий по сельскому хозяйству, большое внимание уделяется повышению юридической и финансовой грамотности фермеров.

«Поэтому могу уверенно заявить, что эта аудитория станет ещё одним способом внедрения цифровых и агротехнологий для ведения грамотного, экологически выверенного сельского хозяйства. Это наш общий вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона, ПФО и всей страны», — заключил Соловьев.

Первый образовательный центр ФосАгро был открыт в декабре 2018 года в Кубанском аграрном университете. Спустя год новый центр заработал в Российском государственном аграрном университете – МСХА имени К. А. Тимирязева. Здесь на 300 м2 разместились лекционные аудитории, комнаты для мастер-классов, фито-лаборатория для проведения опытов, библиотека (она же видеостудия для записи лекций). В центре готовят специалистов для аграрного сектора, занимаются научными исследованиями для решения вопросов, которые ставят перед вузом и «ФосАгро» потребители минеральных удобрений по всему миру.

Образовательные центры «ФосАгро» открыты в 22 вузах страны. До конца года их число увеличится до 30. В ближайших планах — появление аналогичных образовательных площадок в Белгороде, Орле, Воронеже и Курске.

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