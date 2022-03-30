Сантьяго, , 17:18 — REGNUM Центральный банк Чили повысил ключевую ставку до самого высокого значения с 2009 года, установив её на уровне 7% годовых. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Флаг Чили

Повышение ставки вызвано ростом инфляции в феврале до 7,8% в годовом выражении, что оказалось на один процентный пункт выше прогнозов, опубликованных в декабре.

Согласно последним прогнозам регулятора, из-за увеличения скорости краткосрочной инфляции её годовые значения могут достигнуть 10%.

Это уже третье повышение ключевой ставки Центробанка Чили за последние четыре месяца. В декабре 2021 года она была поднята до 4%, а в январе 2022 года — до 5,5%.