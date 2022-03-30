Орел, , 17:08 — REGNUM Губернатор Орловской области Андрей Клычков имеет основания для заявлений о намерении баллотироваться на второй срок. Такое мнение высказал доктор политических наук Владимир Слатинов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я никуда не собираюсь уходить. Окончательный выбор сделают жители области», — заявил Клычков на пресс-конференции 28 марта.

Доктор политических наук Владимир Слатинов, комментируя заявление Клычкова, заявил, что оно основано, прежде всего, на фактическом моратории на смену глав регионов в период проведения специальной военной операции.

«Главное то, что Орловщина довольно близко расположена от Украины. Я бы сказал, что сегодня со стороны губернаторов, приближенных к зоне проведения спецоперации, даже намек на отъезд будет приравнен к побегу. Губернатор сегодня не имеет права даже подать сигнал о желании прекратить полномочия», — приводит мнение Слатинов телеграм-канал «ЕДГ — 2022».

Слатинов также не исключает участия Клычкова в президентских выборах 2024 года от КПРФ.

Как напоминает ИА REGNUM, Клычков в октябре 2017 года сменил на посту губернатора Вадима Потомского. Официально он был избран главой региона осенью 2018 года на срок полномочий в пять лет.