Орел, 30 марта, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Губернатор Орловской области Андрей Клычков имеет основания для заявлений о намерении баллотироваться на второй срок. Такое мнение высказал доктор политических наук Владимир Слатинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Губернатор Орловской области Андрей Клычков

«Я никуда не собираюсь уходить. Окончательный выбор сделают жители области», — заявил Клычков на пресс-конференции 28 марта.

Доктор политических наук Владимир Слатинов, комментируя заявление Клычкова, заявил, что оно основано, прежде всего, на фактическом моратории на смену глав регионов в период проведения специальной военной операции.

«Главное то, что Орловщина довольно близко расположена от Украины. Я бы сказал, что сегодня со стороны губернаторов, приближенных к зоне проведения спецоперации, даже намек на отъезд будет приравнен к побегу. Губернатор сегодня не имеет права даже подать сигнал о желании прекратить полномочия», — приводит мнение Слатинов телеграм-канал «ЕДГ — 2022».

Слатинов также не исключает участия Клычкова в президентских выборах 2024 года от КПРФ.

Как напоминает ИА REGNUM, Клычков в октябре 2017 года сменил на посту губернатора Вадима Потомского. Официально он был избран главой региона осенью 2018 года на срок полномочий в пять лет.