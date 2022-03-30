Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга не стал отправлять под стражу предпринимателя, опубликовавшего фотографии Геббельса на сайте «Бессмертный полк», сообщили 30 марта в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге задержан 50-летний Андрей Амханицкий, обвиненный по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). В мае 2020 года он разместил со своего компьютера на сайте «Бессмертного полка», наряду с портретами героев Великой Отечественной войны, фотографию одного из ближайших сподвижников Гитлера — Йозефа Геббельса.

«Амханицкому было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ. Вину он признал», — уточнили в ОПС.

Несмотря на то, что следствие ходатайствовало о заключении Амханицкого под стражу, суд следствию отказал за необоснованностью, избрав фигуранту запрет определенных действий.

Напомним, в случае, если вина обвиняемого будет доказана в суде, обвиняемому грозит штраф до 3 млн рублей, либо принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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