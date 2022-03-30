Астрахань, , 17:05 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 28 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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30 марта выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 114 тыс. 587 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 110 тыс. 213 человек выписаны после курса лечения, в том числе 115 — за последние сутки.

За весь период скончались 2954 человека. Подтверждено два новых летальных случая.