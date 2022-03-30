Новозыбков, Брянская область, 30 марта 2022, 17:09 — REGNUM Выпуск высокочистого тонкодисперсного синтетического кремнезёма наладило предприятие «Экокремний» в Новозыбкове Брянской области, сообщили ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе правительства региона.
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Препарат востребован в различных отраслях промышленности и здравоохранении. Новозыбковское предприятие первым в России наладило выпуск кремнезёма, что позволит успешно реализовать программу импортозамещения.
Предприятие выпускает несколько сотен наименований продукции, в планах компании расширение производства и увеличение сотрудников.