Новозыбков, Брянская область, 30 марта, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Выпуск высокочистого тонкодисперсного синтетического кремнезёма наладило предприятие «Экокремний» в Новозыбкове Брянской области, сообщили ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Брянской области На производстве диоксида кремния

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Препарат востребован в различных отраслях промышленности и здравоохранении. Новозыбковское предприятие первым в России наладило выпуск кремнезёма, что позволит успешно реализовать программу импортозамещения.

«В «Экокремнии» делают упор на разработку новых составов на замену импортным, без использования зарубежных добавок. Ограничение импорта открывает перед предприятием новые возможности и увеличивает и без того высокий спрос на его продукцию», — отметили в правительстве.

Предприятие выпускает несколько сотен наименований продукции, в планах компании расширение производства и увеличение сотрудников.