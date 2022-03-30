Казань, 30 марта, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Руководство итальянского футбольного клуба «Наполи» рассчитывает подписать 21-летнего флангового нападающего казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвичу Кварацхелию, выступающего за «Динамо» Батуми на правах аренды.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», трансфер может состояться ближайшим летом. Transfermarkt оценивает грузинского нападающего в 16 миллионов евро.

В текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Хвича Кварацхелия принял участие в девятнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Кварацхелия выступает за «Рубин» с 6 июля 2019 года после перехода из грузинского клуба «Рустави» на правах свободного агента. Текущее соглашение Кварацхелии с грузинским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.