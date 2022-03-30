Москва, 30 марта, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Об отмене Сбербанком всех одобренных на прежних условиях ипотечных заявок, по которым кредитные договоры не были подписаны до 30 марта включительно, пишет 30 марта «Коммерсант».

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Теперь клиентам придётся подать новые заявки на ипотеку: по новым условиям, ставка будет в два раза выше. Уведомления клиенты получили 28−29 марта.

Отмечается, что Сбербанк изменил с 1 марта ставки по ипотечным кредитам, а до 30 марта включительно он «продолжал выдавать кредит на ранее одобренных условиях, помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости».

Несмотря на это, даже если заявка на ипотеку была одобрена до 1 марта и при этом выйти на сделку до 30 марта клиент не смог, ему придётся «подать новую заявку на ипотеку и получить положительное решение».