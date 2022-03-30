Курган, 30 марта, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Курганские сельхозпроизводители примут участие в праздничной ярмарке, которая пройдет 2−3 апреля в ямальском городе Новый Уренгой. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Ярмарка в ЯНАО

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Курганцы привезут на Ямал мясные полуфабрикаты и колбасные изделия, сыры, сметану, подсолнечное масло, мёд и баранину. Также на ярмарке будут картофель и овощи из Кетовского района.

Отмечается, что для большинства жителей Нового Уренгоя это станет первым знакомством с продукцией курганских фермеров и сельхозпредприятий.

Напомним, что ярмарочный формат торговли со спадом зимних морозов стал популярным и в Тюменской области. Благодаря ярмаркам свежий и натуральный продукт от производителя сразу попадает к покупателю, заявил директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов.