Бишкек, 30 марта, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Киргизии курс доллара США по отношению к киргизской национальной валюте продолжает снижаться и уже опустился ниже уровня, на котором был до валютного кризиса в феврале 2022 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Доллары и евро

Сегодня, 30 марта, установленный Национальным банком республики официальный курс американской валюты составил около 86,3 сома за $1. То есть всего лишь за одни сутки он снизился более чем на 7,4 сома или на 7,9%.

При этом в столичных обменках в первой половине сегодняшнего дня доллары продавали по 85 — 86 сомов за $1, а вечером курс снизился до 83 — 84 сомов.

В период валютного кризиса, случившегося в Киргизии в конце февраля — середине марта текущего года, официальный курс доллара США достигал 120,4 сома за $1. Коммерческие банки и обменные бюро продавали американскую валюту по схожей цене.

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Аналогичная ситуация складывается и с евро. Так, за последние сутки официальный курс снизился на 3,8% — с 96,6 до 92,9 сома за €1. А в середине марта курс валюты Евросоюза достигал 133 сомов за €1.

В обменках и коммерческих банках евро сейчас можно приобрести по курсу от 93 до 94,1 сома за €1.

В то же время курс российской национальной валюты вырос на 4,4% за сутки. Сейчас банки и обменные бюро покупают его по 0,9 — 0,95 сома за рубль, а продают по 0,98 — 1,05 сома.

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