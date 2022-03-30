Вашингтон, , 16:55 — REGNUM Сенатор Сьюзен Коллинз первой из Республиканской партии США поддержала выдвинутую президентом страны Джо Байденом кандидатуру Кетанджи Браун Джексон на должность судьи Верховного суда. Джексон может стать первой женщиной афроамериканкой, получившей должность в Верховном суде, сообщает 30 марта Reuters.

Сьюзан Коллинз U.S. Senate

Коллинз, относящая себя к умеренным республиканцам, публично заявила, что намерена голосовать в Сенате за утверждение кандидатуры федерального апелляционного судьи.

Ранее во время слушаний несколько сенаторов-республиканцев обвинили Джексон в том, что работая судьей суда первой инстанции она выносила слишком мягкие приговоры по делам, касающимся детской порнографии.