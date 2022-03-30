Архангельск, 30 марта, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Архангельской области увеличат поставку лекарств, на которые возник ажиотажный спрос. Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель председателя регионального правительства Олеся Старжинская, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Она отметила, что дефицит некоторых лекарств связан исключительно с повышенным спросом, а не со снижением объемов производства и поставок препаратов, среди которых, например, эутирокс, назначаемый эндокринологами для регуляции работы щитовидной железы.

«Мы реагируем на возникший повышенный спрос на препараты для лечения патологий щитовидной железы для того, чтобы сгладить возникшую напряженность. Но еще раз хочу сказать: сегодня нет никаких причин массово скупать эти лекарства, и у людей нет повода беспокоиться», — подчеркнула Старжинская.

Кроме того, в области создан трехмесячный запас жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, и рисков с ограничением их поставок нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области дополнительно закупили 1800 упаковок «Эутирокса».