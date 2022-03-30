В Архангельской области увеличат поставку лекарств, на которые вырос спрос
Архангельск, 30 марта, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Архангельской области увеличат поставку лекарств, на которые возник ажиотажный спрос. Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель председателя регионального правительства Олеся Старжинская, передает корреспондент ИА REGNUM.
Она отметила, что дефицит некоторых лекарств связан исключительно с повышенным спросом, а не со снижением объемов производства и поставок препаратов, среди которых, например, эутирокс, назначаемый эндокринологами для регуляции работы щитовидной железы.
Кроме того, в области создан трехмесячный запас жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, и рисков с ограничением их поставок нет.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области дополнительно закупили 1800 упаковок «Эутирокса».