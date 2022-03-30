Киев, , 16:55 — REGNUM Страны Запада, прежде всего Германия, находят отговорки, чтобы не поддерживать Киев в полной мере, заявил 30 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналу Stern.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

По его словам, Германия боится идти на экономические жертвы.

«Некоторые западные государства прекрасно умеют находить отговорки, когда речь заходит о поддержке Украины. В этом они действительно превосходны. Германия опасается пойти на экономические жертвы. Знаете, что? Мы идем на настоящие жертвы. Мы теряем людей», — заявил Кулеба.

«Пока война продолжается, ваша страна должна делать больше», — потребовал украинский министр от германской стороны.

При этом он потребовал остановить весь импорт и экспорт российских товаров через Германию, отключения всех банков РФ от платёжной системы SWIFT и немедленного отказа от закупок российского газа, нефти и угля.

Стоит отметить, что ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о том, что Германия входит в первую двойку поставщиков оружия на Украину.

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