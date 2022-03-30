Санкт-Петербург, 30 марта, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в конце апреля проведут традиционный общегородской субботник, в котором примут участие городские власти и предприятия, а также обычные горожане. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе Смольного. Это мероприятия станет кульминацией уборки города в апреле.

Gov.spb.ru На субботнике в Санкт-Петербурге (архив)

Следующий месяц в Петербурге пройдёт под знаком генеральной уборки после зимнего сезона. Она начнётся уже 1 апреля и объединит районные администрации, дорожные и садово-парковые организации, а также органы исполнительной власти.

В рамках весеннего месячника будут помыты фасады жилых домов, пройдёт ремонт детских и спортивных площадок. Такие элементы, как контейнерные площадки, урны и скамейки, будут покрашены. Там, где будет необходимо, избавятся от несанкционированных свалок.

Очищать улицы, площади и проспекты будут дорожные предприятия Петербурга. Также дорожники почистят обочины, парковки и стоянки для автомобильного транспорта.