30 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что русофобия стала в странах Европы реальностью.

Мирослава Романенко, , 17:15 — REGNUM Русофобия стала в странах Европы реальностью. Об этом 30 марта заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято как реальность, в которой мы функционируем», — сказал он.

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«Европа продолжает расчехлять свою настоящую рожу. Премьер Польши заявил, что русофобия стала «мейнстримом» в Европе… По словам Моравецкого, «Польша устанавливает в этой области определенные стандарты», — пишет автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«В самом деле, «гиена» [Европы]…» — отреагировал Aleks, напомнив о том, что Уинстон Черчилль когда-то назвал Польшу «гиена Европы».

«Русофобия является мейнстримом в Европе уже не одно столетие. Ну, а Польша всегда была первой в этом деле. За что и была разделена…» — добавила Олька.

«В чём бы добром прославилась Польша! Первые по мейнстриму в русофобии! Ни на что другое, видимо, ни мозгов, ни образования не хватает», — написала Марина.

«Только тот же… [Моравецкий] забыл добавить, что в нынешнее время мейнстрим меняется быстрее, чем некоторые успевают моргнуть», — отметил Darth N.

«В Польше у властей совсем чердак протёк», — не выдержала Алина А.

«Для Польши каждый такой «мейнстрим» заканчивался ее разделом. Уроки истории не для поляков», — написал Vlad.

«Жить лучше стали?» — с сарказмом поинтересовалась Татьяна Б.

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«А когда русофобия не была мейнстримом в Польше?!» — поинтересовалась Oxana.

«За НАТО рассчитывают спрятаться…» — отреагировал Саня.

«Польша напрашивается», — иронизирует Елена М.

«Этим он гордится? Если да, то у меня для него плохие новости», — добавила Светлана Т.

«Специалисты с 1609 года (вероятно, речь о начале русско-польской воны. — М. Р.) и держат планку на высшем уровне!» — отметил Антон.

«Нужно Польшу выключить, как китайцы Литву. Убрать посольство, расторгнуть договора, вычеркнуть из таможенного реестра. Пока в чувство не придут», — призвал один из участников обсуждения.

«Днище пробивает! Стандартизатор…» — не выдержал Andy.

«Так они этим уже несколько веков занимаются», — добавил Dmitry S.

«Что с ними не так? Лично я не могу представить в России полякофобию или англофобию. Почему мы делим людей на плохих и хороших, а они — нет? Иногда становится жалко, что наш русский народ (именно народ, а не нация) — народ-воин, что наши предки воевали ради жизни, а не ради того, чтобы не жили на свете поляки или немцы, французы или шведы. Но это бывает иногда. Будь по-другому, мы бы не были русскими», — не без эмоций выразился Михаил.

«Хлебушек в… [Польше] к концу года будет считаться деликатесом, а вы и дальше проявляйте русофобию…» — с сарказмом подытожил Артем К.