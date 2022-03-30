Вашингтон, 30 марта, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Второй сезон американского сериала «Бриджертоны» отметился уникальным достижением. Информацию об этом опубликовал Forbes.

Цитата из сериала «Бриджертоны». 2020 Лондонские аристократы эпохи Регентства

Так, новым сериям продолжения проекта удалось достичь отметки в 193 млн часов просмотра в первый уик-энд. Примечательно, что в 2020 году первый сезон сериала за 28 дней просмотрели на 625 млн часов, что также стало лучшим показателем среди всех англоязычных проектов за подобный период.

Напомним, что премьера второго сезона «Бриджертонов» состоялась 25 марта 2022 года. Показ сериала осуществляется на Netflix.